Helder Barbalho participa de debate internacional sobre saúde e sustentabilidade na pandemia

Debate é realizado em parceria com a ONU, cidade de Helsinki, capital da Finlândia, e o movimento Global Citizen (Foto:Marco Santos / Agência Pará)

Webnar promovido pela Prefeitura de Nova York reúne representantes de governos e autoridades em saúde

O governador do Pará, Helder Barbalho, estará participando na manhã desta quinta-feira (21) de um debate sobre perspectivas em saúde e desenvolvimento em tempos de pandemia. O encontro online é realizado pelo Gabinete de Assuntos Internacionais da prefeitura de Nova York (EUA) e acontece a partir das 10h.

Hoje, às 10h, participo do webinar Global Vision | Urban Action: Collaborating for a Stronger Future – Public Health, realizado pelo Gabinete de Assuntos Internacionais, da prefeitura de Nova York, em colaboração com a ONU-Habitat, Cidade de Helsinki e o movimento Global Citizen. pic.twitter.com/0ac4IDWKZU — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 21, 2020

O webinar Global Vision – Urban Action: Collaborating for a Stronger Future – Public Health, é realizado em colaboração com a ONU-Habitat, com a Cidade de Helsinki, capital da Finlândia, e também como movimento Global Citizen.

“Com base em estudos sobre desenvolvimento sustentável, discutiremos maneiras de fazer um futuro mais forte, sustentável e igualitário pós-pandemia”, anunciou Helder Barbalho em suas redes sociais esta manhã.

O Pará decretou lockdown (bloqueio de emergência) contra a proliferação do coronavírus ainda no dia 10. A medida segue até o próximo domingo (24) e atinge hoje 16 municípios de todas as regiões do Pará, incluindo a capital e todas as administrações municipais de cidades da Região Metropolitana de Belém.

Pará debaterá desafios globais da pandemia (Foto:Marco Santos / Agência Pará)

