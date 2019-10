Helder Barbalho participa de reunião sobre Amazônia no Vaticano

Helder: “Estamos debatendo estratégias e acima de tudo construindo soluções” (Foto:Divulgação)

O governador Helder Barbalho participa, nesta segunda-feira (28), no Vaticano, de uma ampla discussão sobre a Amazônia, promovida pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano e governadores da Amazônia brasileira. Na ocasião, ele defendeu a manutenção e fortalecimento do Fundo Amazônia, falou sobre os desafios do Estado, como os conflitos no campo, e destacou a importância de desenvolver ações que tornem possíveis compatibilizar as vocações econômicas da Região com a preservação da floresta.

Helder participa do evento ao lados de outros gestores que integram a Primeira Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia, com o objetivo de ampliar o diálogo com a comunidade internacional a partir do debate sobre crise ambiental, notadamente o aspecto climático, um dos mais afetados pela destruição de florestas e demais ecossistemas. O encontro ocorre um dia após o encerramento do Sínodo para a Amazônia, cujo documento final propôs respeito aos povos indígenas e busca por modelos econômicos alinhados à ecologia.

De acordo com informações do governo do Estado, Helder Barbalho cumpre agenda do dia 28 a 30 de outubro, na Europa. Além do debate desta segunda-feira, com a 1ª Cúpula de Governadores da Pan Amazônia, ele participar de uma reunião com a Agência Francesa de Desenvolvimento, em Paris, e outra com autoridades da Alemanha e Noruega, em Berlim. O governador chegou à Itália no domingo (27) e, como de costume, vem divulgando os eventos que participa em suas redes sociais. “Estamos debatendo estratégias e acima de tudo construindo soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, declarou, sobre o encontro desta segunda-feira, no Vaticano.

