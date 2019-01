Helder Barbalho toma posse em Marabá e Santarém

O governador Helder Barbalho participou, no início da noite desta terça-feira (1º), do último compromisso de uma extensa programação que marcou a sua posse oficial como novo chefe do Executivo Estadual.

A solenidade foi no município de Santarém, no oeste paraense, em evento aberto, realizado em frente ao Centro Cultural João Fona, na orla da cidade.

O avião que conduzia Helder Barbalho chegou ao aeroporto Wilson Fonseca no final da tarde, por volta das 18h30. A comitiva governamental foi recebida com honras militares.

Do aeroporto, o novo governador seguiu para o centro da cidade, onde uma multidão já o aguardava para acompanhar a cerimônia, que teve caráter simbólico.

Em frente ao centro cultural, Helder Barbalho passou em revista às tropas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Acompanhado da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, ele fez questão de reafirmar, em discurso para o público presente, os compromissos assumidos para a região oeste durante a campanha.

“Temos a responsabilidade de, daqui para frente, cuidar deste Estado, cuidar de milhões de paraenses e fazer com que a esperança do nosso povo se transforme em obras, serviços e qualidade de vida. É um novo tempo para o Pará. Tempo de mudança, tempo de presença”, declarou.

Diferente do que aconteceu em Belém e Marabá, onde a esposa Helder Barbalho, Daniela, entregou a faixa governamental, esta foi entregue ao governador eleito pela karateca paraense e campeã mundial, Kamyla Gomes Ciesca, 9.

Entre os convidados para a cerimônia estiveram deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores dos municípios da região oeste, além de representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual.

“ANTIGOS GARGALOS”

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, que na ocasião representou todos os prefeitos da região oeste do Pará, destacou que a chegada do novo governo representa a resolução de antigos gargalos, como a conclusão de obras e a retomada de investimentos nos municípios.

“Nesses últimos oito anos sentimos bastante a falta de investimentos na região por parte do governo do Estado. Algumas obras foram iniciadas, mas não foram concluídas. Estou há dois anos como prefeito e o único convênio que assinamos com o governo foi na área de cultura, no valor de R$ 150 mil. Não dá pra aceitar que Santarém seja tratada dessa maneira. Nossa esperança é essa que o governo Helder represente os anseios da região”, ponderou.

Nomeado como novo titular do Centro de Governo do Baixo Amazonas, o vereador licenciado Henderson Pinto (MDB) falou sobre o desafio de continuar a política de descentralização governamental.

“Tive o privilégio de ser convidado. Sei o tamanho do desafio, por isso quero conclamar os prefeitos, vereadores e a a sociedade civil para nos ajudar e fazer um grande trabalho em defesa desta região junto ao governo do Estado. Agora é trabalhar para concluir as obras paradas e sanar problemas como a questão do abastecimento de água, do fornecimento de energia elétrica, do fortalecimento do turismo e da geração de emprego e renda”, destacou o novo secretário.

FORÇA NACIONAL

Helder Barbalho retornou a Belém após a cerimônia e anunciou que já nesta quarta-feira (02) deve solicitar formalmente ao Governo Federal a convocação imediata da Força Nacional de Segurança.

Além disso, antecipou a redução do efetivo de policiais que atuam na área administrativa e em outros órgãos, para que se permita a ampliação do efetivo nas ruas. Às 10h, ele dará posse à equipe de secretários que vão compor seu governo nos próximos quatro anos.

HELDER BARBALHO

Helder Zahluth Barbalho, 39, é natural de Belém, filho do senador Jader Fontenelle Barbalho e da deputada federal Elcione Therezinha Zahluth Barbalho, graduado em Administração e pós-graduado com o título de MBA Executivo em Gestão Pública.

Foi eleito vereador de Ananindeua (2000-2002), deputado estadual (2002-2005), prefeito de Ananindeua (2005-2008) e reeleito prefeito de Ananindeua (2008-2011).

Foi presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep) enquanto era prefeito de Ananindeua e é presidente em exercício do MDB no Pará.

Disputou o cargo de governador do Pará pela primeira vez em 2014, quando perdeu para o então governador Simão Jatente (PSDB), no segundo turno.

Foi titular do Ministério da Pesca e Aquicultura (2015), da Secretaria Nacional dos Portos (2015 e 2016) e do Ministério da Integração Nacional (2016-2018).

Em outubro deste ano, concorreu ao cargo de governador do Pará pela segunda vez e venceu o candidato Márcio Miranda (DEM), no segundo turno, com 55,43% dos votos válidos.