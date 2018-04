Helder beneficia municípios do Pará com 99 novas máquinas-Novo Progresso não foi contemplado com os equipamentos.

AS chaves dos caminhões caçamba foram simbólicas – o Município de Novo Progresso não foi contemplado com os equipamentos.

(Foto: Ministério da Integração Nacional )- Como último ato de sua gestão frente ao Ministério da Integração Nacional, Helder Barbalho entregou na última sexta-feira (6), 99 máquinas (54 motoniveladoras e 45 retroescavadeiras) adquiridas com recursos de emenda parlamentar das bancadas de deputados federais e senadores federais do Estado. O repasse foi feito no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Desde que assumiu a Pasta, em maio de 2016, o ministro disponibilizou para o Pará mais de R$ 600 milhões em investimentos nas mais diversas áreas, desde o desenvolvimento regional, defesa civil, setor produtivo, realização de obras e aquisição de equipamentos. “Construímos uma nova agenda para o Ministério da Integração Nacional, que antes era voltado mais para o Nordeste. Na minha gestão, tivemos um olhar também para a Amazônia e para o Pará, que avançaram muito”, destacou Helder.

O programa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo Ministério da Integração Nacional para melhorar a infraestrutura das cidades e promover o desenvolvimento regional.

BENEFÍCIOS

A entrega das máquinas atende a todas as regiões do Estado e, no fim, abrangerá os 144 municípios paraenses. “Nesse primeiro momento, foram entregues 99 de cerca de 250 máquinas que já estão licitadas e adquiridas pelo ministério e em linha de montagem nas fábricas”, antecipou.

Helder Barbalho ressaltou a parceria entre o Ministério da Integração Nacional e a bancada federal do Pará. “É uma conquista que leva desenvolvimento ao interior do nosso Estado. Esses equipamentos vão auxiliar que as estradas vicinais sejam conservadas para que o escoamento da produção possa acontecer, gerando mais emprego e renda. Fico feliz como ministro paraense por trazer esse benefício para a população do nosso Estado como último ato dentro do governo”, ressaltou.

O ministro ressaltou o privilégio de ter estado à frente da maior obra hídrica do Brasil: a integração e transposição do rio São Francisco. “Ontem mesmo tive a oportunidade de liberar a água para mais três municípios do Nordeste. Gente que nunca viu chuva, que não tinha água e que sofre com a estiagem. Agora vão cumprir um novo capítulo da história do Brasil e das suas vidas”, concluiu o ministro.

Nos últimos três anos e quatro meses, Helder assumiu três ministérios: de Pesca e Aquicultura; dos Portos e o da Integração Nacional.

Equipamentos vão ajudar na manutenção e em reformas de estradas

O evento no Centro de Convenções da Assembleia de Deus ficou tomado por vereadores e prefeitos de várias regiões do Estado, além de deputados estaduais e quase toda a bancada federal paraense. Os gestores municipais, independentes de partido, comemoraram a entrega das máquinas.

Netinho (PSC), prefeito de Água azul do Note, disse que os municípios amazônicos sofrem com fortes chuvas e as máquinas que as prefeituras receberão vão ajudar a manter as estradas e dar mais qualidade de vida à população. “Os municípios do sul do Pará sofrem com a falta de dinheiro e esses equipamentos vêm em muito boa hora”, disse.

Alexandre Lunelli (PT), prefeito de Brasil novo, parabenizou a bancada do Pará no Congresso Nacional e o Ministério da Integração por entender as dificuldades dos municípios em manter suas estradas. “O transporte escolar passa por essas estradas e temos muitas dificuldades na manutenção. Esse equipamento vai facilitar ainda o escoamento da nossa produção e a saúde pública”.

Pedro Coelho (PPS), prefeito de Castanhal, afirma que os municípios paraenses vivem um grande momento de desenvolvimento. “Graças a Deus, temos um ministro paraense que luta em Brasília pelas cidades paraenses porque sabe das nossas dificuldades”, destacou.

