Helder convoca hoje a Força Nacional e deslancha operação contra a violência no Pará

A segurança será reforçada a partir de hoje em vários pontos perigosos da Grande Belém. Tropas federais serão chamadas para atuar no Estado.(Foto:Reprodução)

Às 10h desta quarta-feira (2), no Palácio do Governo, Helder oficializará a solicitação da Força Nacional ao Governo Federal para reforçar a segurança no Estado. Na ocasião, ele também empossará a sua equipe de secretários estaduais.

A área da segurança pública foi divulgada como prioritária durante a campanha, por isso tem recebido atenção especial da nova equipe. “É fundamental que haja presença e respostas que a sociedade tanto espera”, disse Helder Barbalho.

REUNIÃO

Mesmo antes de receber a Faixa Governamental, o então governador eleito Helder Barbalho convocou uma reunião de planejamento para detalhar as primeiras ações da sua gestão na área da segurança pública. Na manhã da última segunda-feira (31), ele debateu com todos os novos integrantes dos órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup). Ao final do encontro, ficou decidida a realização de uma operação especial, a partir de hoje, nos bairros mais violentos de Belém.

O planejamento teve como norte o estudo qualitativo e quantitativo da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal da Segup (Seac) sobre a criminalidade na capital e Região Metropolitana. De acordo com o comando do órgão, o bairro do Guamá, o mais populoso de Belém, é também o recordista em casos de homicídios. Já o Bengui, apesar de ter uma população menor, se destaca por ser o mais violento proporcionalmente. Na Grande Belém, Marituba foi o único município em que o número de crimes aumentou em 2018. Com 113 homicídios, a cidade registrou um crescimento de 11% dos casos.

Diante dos dados, a equipe do novo governo decidiu realizar uma operação policial no período de 2 a 7 de janeiro, em áreas mais perigosas, como Guamá, Terra Firme, Bengui, Cabanagem e Marituba, além dos municípios de Abaetetuba, Castanhal, Marabá, Altamira, e também algumas ações de reforço em Santarém e Redenção. Depois disso, a equipe volta a se reunir para avaliar a ação e mapear novas áreas.

Nesta quarta-feira, às 8h, no Portal da Amazônia, em Belém, Helder Barbalho reunirá todos os órgãos de segurança envolvidos na operação de combate à criminalidade. Estarão presentes policiais e a infraestrutura a ser usada, como viaturas, aeronaves e embarcações. Na ocasião, será dado início nas ações prioritárias definidas pelo novo Governo, entre elas estão blitz, abordagens, cumprimento de mandados e outras ações.

Helder ressaltou que o governo já trabalha preventivamente e que a ideia é garantir maior presença da Polícia nos bairros mais violentos. “É uma ação formada por diversas frentes que vão se juntar para enfrentar esse problema da violência que é muito forte no nosso Estado”, afirmou.

Operações irão se intensificar nas áreas consideradas vermelhas no Estado

Antes, o novo governador cobrou empenho da equipe, lembrou que todos são técnicos em cada área de atuação e que a população espera respostas rápidas ao combate à criminalidade.

Fonte: Leidemar Oliveira/Diário do Pará

