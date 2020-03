Helder e 26 governadores vão discutir posição conjunta em relação a Bolsonaro

Chefes de estado providenciam nota contra o pronunciamento do presidente, que minimizou a crise do coronavírus

O governador do Pará, Helder Barbalho, participa, nesta quarta-feira (25), de reunião com outros 26 governadores, para discutir a elaboração de uma nota conjunta contra o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que minimizou a crise do novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo governador do Acre, Gladson Cameli (PP).

Em pronunciamento em rádio e TV na noite de segunda (24), Bolsonaro minimizou o coronavírus e acusou governadores e imprensa de espalharem pânico na sociedade e provocarem prejuízos à economia.

Bolsonaro perdeu nesta quarta o apoio de um de seus principais aliados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e bateu boca com o governador João Doria (PSDB), de São Paulo.

A declaração de terça-feira (24) foi alvo de críticas por todo o país no meio político, instituições e a sociedade reagiu com panelaço, protestos que acontecem desde a semana passada.

A fala do presidente contrariou orientações de especialistas do mundo inteiro, do próprio Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Na última sexta-feira (20), foi decretado estado de calamidade pública.

A primeira autoridade política de Brasília a se manifestar foram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia (PSD-MG).

Eles disseram, em nota, que “não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos”.

“Neste momento grave, o País precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção ao Covid-19. Posição que está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde(OMS)”.

