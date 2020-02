Helder é vaiado e Bolsonaro recebe aplausos em evento da BR 163 no Pará

Os dois dividiram um palanque pela primeira vez após atritos públicos.

O governador do Pará Helder Barbalho, foi vaiado nesta sexta-feira 14, durante evento de inauguração da rodovia BR 163 no Pará.

No mesmo evento, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi recebido com gritos de “mito” da plateia.

Helder Barbalho recebeu vaias assim que apareceu em público no evento e quando se aproximou ao Presidente no momento que teve seu nome anunciado pelo mestre de cerimônias. Ao discursar no palanque junto com demais autoridades voltou ser vaiado por populares que participavam em evento fechado em tenda montada pelo exercito Brasileiro.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro comemoraram as vaias ao governador.

Os dois dividiram um palanque pela primeira vez após trocarem alfinetadas publicamente, em questão da manutenção dos impostos sobre combustível.

Em discurso no evento, Helder lembrou que a rodovia teve outros governos que iniciaram a pavimentação que coube ao Bolsonaro finalizar e inaugurar a obra…

“Helder alfinetou de longe o Presidente cobrando a pavimentação do trecho da BR 230, que foi divulgada como compromisso do Governo Bolsonaro – falta apenas 50 quilomêtros entre Itaituba a Santarém para ligar em definitivo este acesso ate o Porto de Santarém…… Helder fez questão de mostrar que o estado do Pará é parceiro das boas ações do Brasil”, disse. “Nós estamos alinhados com todas as boas iniciativas do governo federal.”

Já Bolsonaro evitou se referir ao governo do Pará. Em discurso, lembrou que é preciso escolher os representantes em todas as esferas e não votar em quem usa fundo eleitoral, não é fácil mudar o Brasil, nem todos querem o bem do Brasil, aos poucos isto vai acontecendo com ajuda de vocês,discursou.

