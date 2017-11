Helder libera mais recursos no Pará

O Governo Federal, por meio do Ministério da Integração Nacional, liberou novos recursos para estimular o desenvolvimento do Pará. Foram destinados mais R$ 10 milhões para a pavimentação de vias em São Domingos do Capim, Mãe do Rio e Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. O ministro da pasta, Helder Barbalho, anteontem anunciou os recursos nas cidades atendidas.

“Estamos trabalhando por todo o Brasil, e o Estado do Pará precisa desta atenção. É por isso que estamos mais uma vez anunciando estes investimentos para que mais municípios sejam contemplados, permitindo que o asfalto chegue, trazendo valorização dos imóveis, elevação da autoestima, qualidade de vida à população e mais desenvolvimento da cidade e região”, disse. Mãe do Rio recebeu R$ 6 milhões para a execução de ações preventivas na orla da cidade. “O sentimento é de gratidão por mais esta ajuda que o Ministério da Integração proporciona ao povo de Mãe do Rio”, afirmou o prefeito José Rabelo. “Acredito que o nosso Estado do Pará tem jeito porque quando nós trabalhamos de verdade alcançamos muitas conquistas, e é por isso que agradecemos ao nosso ministro por mais essa ajuda ao povo do Pará, que é a nossa prioridade”, disse a deputada federal, Elcione Barbalho.

IPIXUNA

Já em Ipixuna do Pará, Helder liberou R$ 3 milhões, também para obras de pavimentação, e visitou as ruas que já estão recebendo asfalto, no distrito de Novo Horizonte, com os recursos do Ministério da Integração Nacional, repassados no fim de 2016. “Ter um ministro paraense é motivo de orgulho para todos nós”, enfatizou a prefeita Katiane Cunha.

O senador Jader Barbalho, que integrou a visita da comitiva na cidade, destacou o trabalho de união dos representantes públicos. “Como senador do Pará quero destacar mais uma vez a minha satisfação de poder contar com o apoio de um ministro do nosso Estado que trabalha em parceria com a nossa bancada, resultando em todas estas conquistas”, disse. Para o presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep), Xarão Leão, o apoio chega em um momento crucial. “Essas obras vão gerar melhores condições de vida para os cidadãos a curto prazo”.

As ações fazem parte de medidas para impulsionar o crescimento socioeconômico da região. “Mais um fim de semana de alegria vendo mais e mais recursos chegando aos nossos município”, disse o deputado estadual Soldado Tercio.

SÃO DOMINGOS DO CAPIM

Em São Domingos do Capim, Helder liberou R$ 1,5 milhão. “A nossa população tem muito o que comemorar e agradecer porque em breve teremos nossas ruas asfaltadas”, afirmou o prefeito Elsinho Silva. “Estou contando os dias para o asfalto chegar aqui”, disse a moradora Tomazia Neves. O deputado federal Beto Faro destacou a importância das cidades receberem os benefícios. “O esforço que o ministro Helder tem feito está sendo fundamental”, disse. “É exatamente isso que o nosso povo espera de nós como políticos”, complementou Beto Salame, deputado federal.

Hidrovia Guamá-Capim

Em São Domingos do Capim, Helder anunciou a parceria com o Ministério dos Transportes, através da assinatura de contrato do projeto feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para os estudos de viabilidade técnica e ambiental para a implementação da Hidrovia Guamá-Capim. Devem ser investidos R$ 3 milhões, com prazo de conclusão de 9 meses.

A expectativa é de que a hidrovia possa impulsionar o desenvolvimento regional, gerando mais rotas para o escoamento da produção. O estudo analisará as principais rotas de transporte e a conexão hidroviária com os demais rios navegáveis da região, além de prospectar projetos passíveis de levar grandes volumes de cargas pela hidrovia. Serão avaliados 372 km de rios, em uma área que integra municípios como Paragominas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e parte da Região Metropolitana de Belém.

“Este é um sonho muito antigo dos moradores, que vai interligar várias cidades desta região não apenas pelas estrada, mas também pelos nossos rios, fazendo com que sejam navegáveis a todo o instante, gerando mais desenvolvimento, emprego e renda ao nosso Estado”, afirmou Helder.

COMITIVA

Helder Barbalho esteve acompanhado pelo senador Jader Barbalho; deputados federais Beto Faro, José Priante, Elcione Barbalho, Simone Morgado e Beto Salame; deputados estaduais Soldado Tercio, Francisco Melo (Chicão) e Thiago Araújo; presidente Famep, Xarão Leão; vice-prefeito de Capanema, Claudionor Moreia; ex-prefeitos de Viseu, Cristiano Vale; de Castanhal, Paulo Titan; e de Ipixuna do Pará, Salvador Chamon, e demais lideranças da região.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...