Helder pede a ministro da Saúde que envie equipamentos para UTI

Helder Barbalho e o titular da Sespa , Alberto Beltrame, durante videoconferência (Foto:Divulgação)

Governadores de Estados da região Norte conversaram por videoconferência com Nelson Teich

O governador Helder Barbalho pediu ao ministro da Saúde, Nelson Teich, que auxilie a estrutura das UTIs do Pará com o envio de respiradores, monitores e EPIs para suprir a demanda de atendimento dos hospitais do Estado, em especial, na capital paraense, Belém. Helder conversou na manhã desta terça-feira, 28, com o ministro e outros governadores da região Norte, por videoconferência, discutindo medidas de enfrentamento à covid-19.

“Agradeço a oportunidade desta reunião. Quero dizer aqui que precisamos de forma imediata de respiradores e monitores, como também EPIs. Este é o pleito do estado do Pará. Neste momento, estamos com 192 leitos de UTI específicos para covid, e mais mil leitos clínicos da mesma forma, bloqueados para covid-19. Fizemos todos os investimentos por parte do Estado, mas, neste momento, temos uma dificuldade de garantir o fluxo da nossa regulação”, ressaltou o governador.

O ministro da Saúde informou que irá analisar o pedido, mas, até o momento, não há resposta efetiva.

Helder Barbalho também agradeceu o empenho do Ministério da Saúde desde o início da pandemia e fez um apelo de urgência na colaboração do envio de materiais essenciais para o atendimento dos pacientes com coronavírus.

“Quero fazer um apelo urgente ao governo federal. Que nós possamos construir de forma paralela um planejamento, mas, neste momento, nós precisamos da ajuda do governo federal para que possa disponibilizar pelo menos 100 respiradores que se juntarão aos demais equipamentos já comprados por nós”, pediu o governador do Pará.

