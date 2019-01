Helder torna sem efeito mais 79 exonerações

Decisão alcança servidores de oito pastas da administração direta e indireta(Foto:Reprodução)

O governador Helder Barbalho (MDB) tornou sem efeito mais 79 exonerações de servidores estaduais, anunciadas na última terça-feira (8). A decisão alcança os funcionários públicos de oito pastas da administração direta e indireta do Executivo Estadual. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 33.777, desta quinta-feira (10). Este é o segundo decreto do governador que decide pelo retorno de temporários e cargos comissionados (os chamados DAS), aos seus postos de trabalho.

O maior número de exonerações que se tornaram sem efeito nesta quinta foi na Secretaria da Fazenda (Sefa). Ao total, 47 diretores, gerentes e coordenadores fazendários retornaram aos seus respectivos cargos. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará também teve nove servidores de volta ao órgão.

Enxugamento da máquina

Em entrevista à TV Liberal, na última segunda-feira (7), o governador anunciou o corte de 2,5 mil servidores da folha de pagamento do Estado. A justificativa é de que a determinação enxugaria as despesas e manteria o equilíbrio fiscal da máquina pública. A economia com o corte pessoal seria de R$52 milhões por ano nos cofres públicos. Ainda segundo Helder, este recurso será revestido em obras e serviços públicos.

Um dia após o anúncio na TV, na terça-feira (8), Helder exonerou 2.442 servidores, com DAS de um a seis, de 32 órgãos da administração direta e indireta que atuavam em cargos de confiança do ex-governador Simão Jatene (PSDB). A Secretaria Estadual de Saúde (Sespa) foi a pasta que mais teve corte. Ao total, 389 servidores da secretaria foram desligados. Já na quarta-feira (9), o governador tornou sem efeito, mais 100 exonerações.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

ANDRE REALE SIMOES

EVERALDO LUIS MARTINS CHAVES

GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA CERVINSKI

JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO

JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS

LUCIANO CERVO

MOACIR VASCONCELOS BARBOSA FILHO

PEDRO JULIO PEDROSA DE MIRANDA

ROGERIO DE FIGUEIREDO PESSOA

CASA CIVIL/GABINETE DA GOVERNADORIA DO ESTADO

ANDREA CONCEICAO REIS MELO SANTOS

JOSE RAIMUNDO PINTO DE LIMA

RODOLFO JOSE GOMES DE ARAUJO

VERA LUCIA GONCALVES BASTOS

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

CAMILA DE ARAUJO GILLET MACHADO

VERA LUCIA DE ARAUJO MACHADO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

ATHOS CANDEIAS LOUREIRO DE ALCANTARA

EURICLES LIMITE TEIXEIRA

MARCIA APARECIDA DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDIA NAZARE MEDEIROS DA SILVA

EDUARDO SANCHES BAIA DE LIMA

EDILENE CONCEICAO SILVA PINHEIRO

GABRIELA COUTEIRO DUARTE

KATIANE MACHADO BARBOSA

LARISSA CUNHA BICHARA RAMOS

MARINA GUIMARAES DE ALENCAR RENDEIRO

PAULO JORGE DA PAZ PEREIRA

ROSA HELENA DE ALENCAR SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ADELIANE MARIA ARAUJO MONTEIRO

ALBA NAZARE PINTO DO CARMO

AMADEU FADUL TEIXEIRA

ANA CRISTINA GOMES DA SILVA

ANA MARCIA SOUZA PANTOJA

ANDRE CARVALHO SILVA

ANTONIO MANOEL DE SOUZA JUNIOR

ARICIA REGINA CUNHA LEITAO

CARLA THAIS DA COSTA MENDES

CARLOS ELSON LEITAO DA SILVA

DANISIO DIAS CARNEIRO

DELMIRA NAIFF DE MENDONCA

DEUZARINA DA SILVA OLIVEIRA

EMANOEL BORGES MOREIRA

EMANUEL MESSIAS DE SOUSA

FABIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA

FRANCIMERE TEIXEIRA DA SILVA MELLO

HELIO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

HELOISA HELENA LOBO BRITO

IRACEMA SATOMI YOKOKURA

LINCOLN JOSE DA GAMA COSTA

LUCIANO LUIS PINHEIRO SOARES

MARCIA CRISTINA SANTANA COSTA

MARIA AMELIA GOMES PINHO

MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA LEAL

MARIA DE NAZARE ARRUDA DE SIQUEIRA RODRIGUES

MARIA DO SOCORRO DE CASTRO BOTELHO

MARIA DULCIDIA SAMPAIO LOPES

RAIMUNDO AUGUSTO CARDOSO DE MIRANDA

RAIMUNDO CARLOS SILVA FERREIRA

RILTON HAROLDO SANTOS REGATEIRO

RIVAIL ARAUJO DE FIGUEIREDO FILHO

ROSA MIRANDA NERY DOS SANTOS

ROSANA MARIA DA MOTTA ALCANTARA

ROSELI MARIA KEMPFER PANTOJA

ROSEMARY APARECIDA FERNANDES NASCIMENTO

ROSEMARY RODRIGUES PIMENTEL

RUTE HELENA MOREIRA PEREIRA

RUTILENE DE FATIMA GARCIA CUNHA

SILVIO GOMES DA COSTA COORDENADOR

CRUZ NOBRE

SOPHIA CHIE HORIGUCHI GARCIA

SUELY DO SOCORRO NUNES MONTEIRO

TANIA GOMES PEREIRA BRAGA

VIRGILIO GOMES DA SILVA JUNIOR

WAGNER YUICHI CAPELLI

WALCIR MARCAL NOGUEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

DENISE DE FATIMA QUEIROZ LOPES

HELDILENE GUERREIRO REALE

LILIANE ARAUJO DOS SANTOS DEUS ACCIOLI RAMOS

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

ALBINO JOSE DA SILVA BARBOSA

EDIELEN LOPES SILVA DA SILVA

