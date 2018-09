Helibras entrega 10° helicóptero H225M ao Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro vai receber um total de 16 helicópteros H225M (fOTO:Helibras)

A Helibras anunciou nesta sexta-feira (21) a entrega de mais um helicóptero H225M para as forças armadas brasileiras. O modelo da vez é a 10° aeronave recebida pelo Exército Brasileiro (EB) e ficará baseada no 1° Batalhão de Aviação (BavEx), em Taubaté (SP). Esse foi o 32° aparelho do programa H-XBR entregue pela fabricante de Itajubá (MG).

O H225 em versão “Operacional” do EB é equipado com o sistema de autodefesa IDAS-3 desenvolvido pela SAAB. Esse equipamento é capaz de detectar e identificar diversos tipos de ameaças por meio de sensores laser, como a aproximação de mísseis e sinais de radares inimigos, permitindo também o disparo de dispositivos de contramedida de forma automática ou manual.

Segundo a Helibras, a última entrega do cronograma ocorreu no início deste mês para a Força Aérea Brasileira. A fabricante ainda complementou que há previsão de mais uma entrega ao EB ainda neste ano. O programa H-XBR contempla um total de 50 helicópteros.

Maior helicóptero do Brasil

Grande, rápido e com sistemas de alta tecnologia, o H225M é o helicóptero mais avançado já construído pela indústria brasileiro. O projeto da célula (o “corpo” do helicóptero) é europeu, mas a integração dos equipamentos de busca e armamentos foi desenvolvido por empresas brasileiras, como a Avibras, Mectron, além da própria Helibras, que participam do programa H-XBR.

O projeto prevê a produção do helicóptero em diferentes versões para Marinha, Exército e a Força Aérea Brasileira, além de variantes de transporte de autoridades. O H225 é baseado no “Super Puma”, como é chamado o mesmo aparelho fabricado na Europa pela Airbus Helicopters. No Brasil, ele é o “Caracal”.

