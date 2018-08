Helicóptero com governador do Espírito Santo cai na região serrana do estado

Governador e os demais ocupantes da aeronave passam bem.

(foto: Vagner Uliana e Wilker Uliana) – Um helicóptero em que viajava o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, sofreu uma queda durante a aterrissagem na tarde desta sexta-feira. O governador e os demais ocupantes da aeronave passam bem.

Segundo a assessoria do governador, o acidente foi no município de Domingos Martins, na região serrana do estado. O político se dirigia a um festival de cinema na região e estaria acompanhado de quatro militares. O acidente teria sido causado após a aeronave, ao posar na fazenda do Incaper, bater em uma trave de um campo de futebol.

Por: Extra 10 de Agosto de 2018 às 18:13

