Helicóptero com indícios de adulteração é apreendido pela PM em Mato Grosso

Um helicóptero foi apreendido por policiais militares na área rural de General Carneiro (450 km de Cuiabá), ontem à tarde, após confirmação que a aeronave estava com indícios de adulteração. Os militares foram informados aeronave havia pousado na região do quilômetro 78 da BR-070 e que havia uma movimentação estranha no local. Cerca de 500 metros distante da rodovia, encontraram a aeronave, um veículo GM Onix prata e dois homens, de 36 e 40 anos, sendo que um deles se apresentou com piloto da aeronave. Já o outro confirmou que estava dando apoio.

O piloto afirmou que percebeu que o helicóptero perdeu potência e resolveu pousar naquele local e conseguiu manter contato com o outro homem que se encontrava hospedado na cidade de General Carneiro. Os militares realizaram uma breve checagem do prefixo do helicóptero identificaram que dentro da aeronave existia uma placa de identificação com outro prefixo, na qual existe um registro de ocorrência.

Confirmadas as diferenças dos prefixos, foi solicitado a presença dos peritos da Politec, que constataram esta e outros sinais de adulteração. No interior do veículo foi encontrado 10 munições de calibre .22 na bolsa do acusado que estava dando apoio e foi conduzido para central de flagrantes, em Barra do Garças juntamente com o piloto.

A aeronave foi levada de guincho e ficou no pátio do aeroporto de Aragarças (GO). As informações são da assessoria.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)16/11/2019 07:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...