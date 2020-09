Helicóptero com major e Capitão da Policia Militar desaparece entre Jacareacanga e Itaituba

Um helicóptero com o comandante e Sub-comandante da Policia Militar de Itaituba, Major Campos ( já comandou Novo Progresso_) e Capitão Eder, respectivamente, em um helicóptero particular, saíram ontem (domingo 06) , às 16 horas, do município de Jacaréacanga com destino à Itaituba, mas não chegaram.

As buscas estão sendo comandada pela Major Priscila, Sub-Comandante do CPR de Itaituba, respondendo pelo Comando, está coordenando às buscas que iniciou na manhã de hoje, mas até o momento não se tem informações da aeronave com os desaparecidos.

Informações preliminares obtidas pelo Jornal Folha do Progresso a aeronave decolou de Jacareacanga neste domingo(06),às 16 horas e desapareceu, um temporal aconteceu naquela região, a esperança que a aeronave tenha pousado na emergência e todos posam estar bem.

Aguardem mais informações.

