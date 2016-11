Helicóptero da PM cai na Zona Oeste do Rio e quatro policiais morrem

Perícia trabalha em helicóptero que caiu na Zona Oeste do Rio (Foto: Reprodução/ TV Globo) – Linha Amarela ficou fechada por quase três horas devido a operação.

Região, próximo à Cidade de Deus, foi palco de tiroteios neste sábado (19).

Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM) caiu próximo à comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, no começo da noite deste sábado (19). Quatro policiais militares que estavam na aeronave morreram na queda. O helicóptero caiu no começo da Avenida Ayrton Senna, perto do acesso à Linha Amarela.

A informação da queda foi confirmada ao G1 pelo coordenador de Comunicação Social da Polícia Militar, Major Ivan Blaz. Durante o dia, a região foi palco de intensos tiroteios quando, mais cedo, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus trocaram tiros com criminosos.

Segundo a GloboNews, os quatro ocupantes do helicóptero eram Major Rogério Melo Costa, o capitão William de Freitas Short, o subtenente Camilo Barbosa Carvalho e o sargento Rogério Felix Rainha.

O momento em que o helicóptero começa a perder força foi filmada por pessoas que estavam nas proximidades.

De acordo com Blaz, “tudo indica que o helicóptero fez um pouso forçado”. Na região, desde cedo, o Comando de Operações Especiais (COE) da PM – composto pelos Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Choque e GAM – estava no local dando apoio à UPP local.

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, pediu que motoristas evitassem a região. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que os dois sentidos da Linha Amarela foram interditados, na altura da Cidade de Deus, além de trechos da Ayrton Senna, da altura do Via Parque ao acesso à Cidade de Deus, devido a uma operação policial.

Ao todo, a via expressa ficou interditada por quase três hroas, de 19h às 21h40 .

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) foi ao local para apurar as circunstâncias da queda da aeronave. Além disso, informou que a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foi acionada e está prestando apoio. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão sendo feitas.

Imagens que circulam por redes sociais mostram o momento exato em que o helicóptero cai (veja o vídeo abaixo) e, depois, a aeronave já no chão e muita fumaça saindo das ferragens.

Tiroteio mais cedo

Motoristas que passavam pela Linha Amarela, na manhã deste sábado (19) ficaram no meio de um intenso tiroteio. A via expressa chegou a ficar fechada por quase meia hora, perto das 10h, no sentido Barra.

A concessionária Lamsa informou que o tiroteio foi perto do Viaduto da Estrada do Gabinal, na Zona Oeste, que dá acesso a via expressa. De acordo com a Polícia Militar, policiais UPP foram atacados quando passavam pelo viaduto. Outros PMs foram chamados e houve o tiroteio. Até as 11h30 não havia informações sobre feridos.

Devido à troca de tiros, muitos motoristas, assustados, tentaram voltar na contramão. O tráfego ficou complicado na região, inclusive com reflexos na Avenida Geremário Dantas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, que também dá acesso à Linha Amarela.

Nicolás SatrianoDo G1 Rio

