Helicóptero faz pouso em área central e deixa moradores sem energia em Novo Progresso

O helicóptero de propriedade particular [nome não divulgado] fez um pouso em um lote baldio no bairro Rui Pires de Lima em Novo Progresso.

Helicóptero pousou perto de casas e assustou moradores: ‘Desceram para ir no hotel”

Aeronave pousou em um terreno baldio nas proximidades do Hotel Miranda, região central da cidade de Novo Progresso. Moradores contaram que ao pousar um caminhão passava pela rua e com velocidade das hélices arrancou antena do veiculo e foi lançada na rede de energia, o bairro ficou sem energia a noite toda, reclamam. “Passageiros desceram e foram para um hotel nas proximidades”.

Helicóptero fez pouso em área urbana de Novo Progresso.

Um helicóptero pousou em uma área residencial [terreno baldio] na rua Medianeira no bairro Pires de Lima no final da tarde deste domingo (12) e assustou moradores da região. Testemunhas contaram que a aeronave aterrissou em um terreno baldio e os passageiros desceram e seguiram para hotel.

“Fizeram um sobrevôo e aterrissaram próximo de um hotel ali também tem uma conveniência” muita gente estava no local”. A velocidade das hélices da aeronave lançou uma antena de um caminhão contra a rede elétrica, o bairro ficou sem energia por causa desta imprudência, reclamou morador. “Achei perigoso porque é uma área urbana com fios elétricos”, disse um morador que pediu para não ser identificado.

O helicóptero fez muito barulho e a gente saiu para ver o que era. Pessoal parou com os carros também. Acho que é bem perigoso porque tem fios elétricos, residências e prédios. “A gente ficou assustado pensando que era uma emergência ou algo do tipo”, comentou, outro morador da quadra.

A aeronave tem o prefixo PR-WMS e sempre é vista sobrevoando na região, a reportagem do Jornal Folha do Progresso procurou o piloto da aeronave na manha desta segunda-feira (13), mas não foi encontrado.

Em contado com a Agência Nacional de Aviação Civil, informaram que para pousar em áreas não homologadas ou registradas onde exista a possibilidade de trânsito de pessoas é necessária autorização especial da secretaria.

O Jornal Folha do Progresso ligou para os telefones repassados do possível dono do helicóptero, mas as ligações não foram atendidas.

Conforme informação não oficial, o postulante vinha de Castelo de Sonhos onde participavam do Rodeio, e seguiram para Novo Progresso, o pouso foi para se hospedarem no hotel que existe naquele local.

