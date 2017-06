Hemocentro de Santarém adere à campanha nacional ‘Junho Vermelho’

A programação inicia na segunda-feira (12). “Junho Vermelho” incentiva a população a doar sangue.

O Hemocentro de Santarém, no oeste do Pará, aderiu à campanha nacional “Junho Vermelho”. A programação inicia segunda-feira (12) e visa incentivar e alertar a população sobre a importância da doação de sangue.

De acordo com a responsável pela captação de doação, Ivone Fernandes, o hemocentro vai oferecer um café da manhã regado a iguarias juninas para as pessoas que realizarem a doação no dia 14 de junho, dia que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

A Fundação Hemopa promove durante todo o ano ações para conseguir novos doadores, com a parceria de órgãos, empresas, cooperativas, entre outras. O hemocentro necessita de doações de todos os tipos sanguíneos, pois além de Santarém, o órgão atende outros 18 municípios do Pará.

Mobilização

A programação “Junho Vermelho” acontece nos dias 12, 14, 19, 20 e 21 de junho, com a campanha junina do Hemocentro. No dia 30, vai fechar uma parceria com a igreja Assembleia de Deus.

Critérios para doar

Para doar sangue é preciso ir a sede do Hemopa em Santarém e apresentar documento de identidade (RG). O prédio fica localizado na avenida Frei Vicente, bairro Aeroporto Velho, funciona de segunda à sexta-feira de 7h às 13h. Os critérios para o procedimento são:

Ter acima de 50 kg

Estar bem de saúde

Ter idade entre 16 e 69 anos

Estar bem alimentado

Apresentar documento original com foto

Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis

Homens podem doar a cada 60 dias

Mulheres com intervalo de cada 90 dias

Evitar alimentos gordurosos nas 4h horas que atendem a doação

Quem tomou a vacina contra a febre amarela ou gripe, não pode doar em menos de 30 dias.

