Hemopa envia bolsas de sangue ao Amapá para reforçar estoque

(Foto:Divulgação Ascom / HEMOPA )

Bolsas foram coletadas durante a campanha ‘SOS Amapá’, realizada pela fundação paraense Nesta terça-feira (17), chegaram no Hemocentro de Macapá as 140 bolsas de sangue que foram coletadas em Belém pela Fundação Hemopa, resultado da campanha ‘SOS Amapá’, realizada nos dias 10 e 11 de novembro.

Desde que aconteceu o apagão no Amapá, o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, se prontificou em ajudar o estado vizinho. “O Hemopa e o governo do Estado tomaram a iniciativa, pois entendemos muito bem a dificuldade de abastecer a rede hospitalar diante de um cenário desfavorável. A pandemia diminuiu o fluxo em todos os hemocentros brasileiros, mas o Amapá ficou sem estoque e os pacientes que precisam de transfusão não podem esperar. Nosso objetivo principal foi ser solidário com o Hemocentro e a população do Amapá”, explicou o gestor.

Hellen Bitencourt, diretora técnica do Hemocentro de Macapá

(Foto: Divulgação Ascom / HEMOPA)

Segundo a diretora técnica do Hemocentro de Macapá, Hellen Bitencourt, a unidade ficou quatro dias sem coleta de sangue pela falta de energia elétrica. “Gostaríamos de agradecer imensamente pela campanha realizada pela Fundação Hemopa, que irá ajudar toda a população amapaense. O estado do Amapá vive um momento complicado com o desabastecimento de energia, que trouxe consequências para todos os setores. Seremos eternamente gratos pela parceria e solidariedade”, destacou.

As bolsas enviadas pela Fundação Hemopa vão contribuir para os atendimentos emergenciais da rede hospitalar do Amapá. Enquanto isso, o Hemocentro de Macapá já voltou a fazer coletas de sangue para abastecer o estoque.

A doação de sangue é um ato de amor que ajuda centenas de pacientes que lutam contra o câncer e outras doenças do sangue. A necessidade de voluntários é diária. E para se tornar um doador de sangue é simples: o cidadão precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal) e pesar acima de 50 kg.

No momento do cadastro, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação oficial, original e com foto, que pode ser o RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho.

Neste período de pandemia, quem teve Covid-19, é necessário esperar 30 dias após a recuperação para doar. E quem teve contato com pessoas que tiveram a doença, deve esperar 14 dias após o último contato.

Clique aqui e veja o endereço e funcionamento de todas as unidades de coleta de sangue no Pará

Por Anna Cristina Campos (HEMOPA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...