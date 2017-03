Hemopa está com baixa de 40% nas doações de sangue

A fundação envia sangue para 200 hospitais no Pará, além de atender mais de mil pacientes hematológicos na própria sede.

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) está com uma baixa de 40% no estoque de sangue. O Hemopa coleta 5 mil bolsas sangue por mês e envia para 200 hospitais no Pará, além de atender mais de mil pacientes hematológicos na própria sede.

Dentre as pessoas atendidas na instituição, a maioria é portadora da anemia falciforme, doença hereditária caracterizada por alteração dos glóbulos vermelhos do sangue.

O desafio da fundação é conscientizar as pessoas da importância da doação de sangue. A gerente de captação de doadores da instituição, Lílian Bouth, explica que para isso, o Hemopa realiza várias parcerias e campanhas ao longo do ano. “Sempre mobilizamos grupos nas igrejas e comunidades para que venham doar”.

Atualmente estão sendo realizadas ações para estimular a doação de sangue entre torcedores do Clube do Remo e do Paysandu.

Serviço

Para ser um doador de sangue, basta ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável), ter mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar documento de identificação original e com foto. Os homens podem doar com intervalo de cada dois meses e as mulheres a cada três meses.

Local

A sede do Hemopa fica na travessa Padre Eutíquio, 2109, bairro de Batista Campos. As doações também podem ser feitas na Estação Coleta Castanheira que fica do térreo do Pórtico Metrópole, na BR-316, km 1. O horário de funcionamento é de 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira, e de 7h30 às 17h, aos sábados.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

