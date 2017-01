Hemopa oferece oportunidades para contratação temporária

Por meio de edital, a fundação realizará prova para o preenchimento de vagas temporárias.

A Fundação Hemopa está oferecendo várias oportunidades de trabalhos com a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária em funções em nível superior, médio e fundamental. As inscrições devem ser feitas pela internet a partir desta quinta-feira (19) e seguem até sábado (21).

As vagas são destinadas para os seguintes municípios: Belém, Castanhal, Santarém, Redenção, Altamira, Marabá e Capanema. Todas as informações referentes ao certame constam no Edital que será divulgado no referido endereço eletrônico a partir de hoje.

Para o nível superior as vagas são para: Administrador, Analista de Sistemas, Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico, Psicólogo, e Técnico em Comunicação Social; Para nível médio: Agente Administrativo, Operador de Computador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Hemoterapia, Técnico de Manutenção, Técnico de Patologia, Clinica; E para nível fundamental: Motorista, com vencimentos de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a R$ 3.247,70 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), correspondente a vencimento base, gratificação de escolaridade e benefícios.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

