Herói do Cruzeiro, Rafael comemora 100 jogos pelo clube.

Neste domingo, o Cruzeiro empatou sem gols diante do Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O melhor em campo foi o goleiro Rafael, que fez belas defesas, especialmente no segundo tempo, e garantiu o resultado para a Raposa.

Com o time praticamente reserva, visando a partida decisiva contra o Vasco, pela Libertadores, o goleiro elogiou o técnico Mano Menezes, agradecendo a oportunidade: “Eu acho que tem tirar o chapéu para o Mano em atitudes como essa, foi uma forma de agradecimento, todo mundo que entrou se entregou ao máximo”, exaltou o jogador ao canal Sportv.

O atleta ainda fez questão de frisar a importância do primeiro ponto somado no Brasilerão: “Eu fico feliz, porque é muito difícil vir aqui e jogar de igual para igual com o Inter”, pontuou Rafael.

Por fim, o goleiro cruzeirense saiu feliz com a atuação individual e celebrou o jogo de número 100 com a camisa do Cruzeiro: “Poxa feliz, todo goleiro sai feliz se não tomar gol, sai feliz por ter a oportunidade, centésima vez, são poucas pessoas que conseguem, eu que sou da base, tenho mais de dezesseis anos de clube”, finalizou.

O Cruzeiro volta agora todas as suas atenções para a Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Mano Menezes enfrentará o Vasco às 21h45 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. Pela Série A, o time pega o Botafogo, no Mineirão, em partida marcada para o próximo domingo.

Fonte: Gazeta Esportiva

