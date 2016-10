‘Hipster da Federal’ é afastado do cargo

O agente da Polícia Federal Lucas Valença foi afastado do cargo e deverá tirar férias, após ter ficado em evidência ao conduzir o ex-presidente da Câmara, Edurado Cunha, para a prisão, na última quarta-feira (19).

De acordo com Luís Boudens, presidente da Federação Nacional dos Policias Federais, o “lenhador da federal”, como ficou conhecido, poderá ser punido. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do Globo, a partir de agora, todos os agentes terão de usar balaclava, uma toca estilo ninja.

Ao que parece, por ora, Valença parece feliz com a fama. Nesta segunda-feira (24), ele participou do programa da TV Globo, “Encontro”, de Fátima Bernardes, e falou sobre o aumento do número de seguidores nas redes, de mil para 200 mil: “Não consigo mais responder a todo mundo”, afirmou.

(Com informações de Notícias ao Minuto)

