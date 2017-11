Hipster e Japonês da Federal podem ser candidatos em 2018

Os candidatos vão investir em explicitar a ligação com o órgão e poderãi até usar o nome do carga na PF antes do nome. Por exemplo, Delegado Francischini, Delegado Gastão e Delegado Federal Mikalovski. Por Notícias ao Minuto

Uma pesquisa do Ibope identificou que entre 20 entidades, a PF foi apontada como a terceira mais confiável, atrás apenas da igreja e dos bombeiros. Por isso, a Operação Lava Jato deve ser o tema de campanha daqueles que se aventurarem na política. O delegado e deputado federal Fernando Francischini (SD-PR), que pretende concorrer ao Senado, afirmou que o mote de sua propaganda será: “A minha defesa da PF e da Lava Jato no mandato é meu maior patrimônio”.

Ele não é o único a tentar trilhar este caminho. De acordo com a Folha de S. Paulo, cerca de 30 agentes e delegados da PF pretendem se aventurar nas eleições de 2018. A Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais), que representa todas as carreiras da PF, já contabilizou 24 pré-candidatos ligados à instituição em 18 Estados.

