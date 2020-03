Historia de Vida- Ex-moradora de Novo Progresso com cinco filhos ganha casa em programa social no Mato Grosso

Karolaine é ex-moradora e esposa de garimpeiro que morreu em acidente, saiu de Novo Progresso no inicio do ano com seus cinco filhos para morar no estado do Mato Grosso, sua historia de vida foi premiada em programa social naquele estado.

Entenda o caso

Corrente do Bem: Laerte Lannes, Arnaldo do Mapim e parceiros constroem mais uma casa para família carente(Foto: Ilustração)

A Corrente do Bem vem ganhando destaque em Cuiabá e Várzea Grande devido as ações beneficentes que vem realizando, a ação encabeçada pelo jornalista e apresentador Laerte Lannes do Programa da Gente (TBO) e o líder comunitário Arnaldo do Mapim, já construiu inúmeras casas para pessoas carentes que contaram suas histórias.

A mais recente beneficiária do projeto foi Karolaine, ela que veio do estado do Pará com seus cinco filhos em busca de oportunidades no Mato Grosso acabou ficando desamparada após sofrer um roubo em um supermercado da cidade industrial.

Karolaine é natural do estado de Rondônia, porém se mudou juntamente com o marido para a cidade de Novo Progresso – PA para trabalhar nos garimpos da região, porém, a cerca de dois anos um acidente de trabalho acabou tirando a vida de seu marido, desamparada e grávida de quatro meses do quinto filho, acabou tendo de ir morar de favor.

De acordo com Karolaine, por ser uma região extremamente difícil de arrumar um emprego ela decidiu vir para Várzea Grande após uma amiga ter lhe falado das oportunidades que a região proporcionava, sem pensar duas vezes ela e seus filhos vieram para a cidade onde foram morar de favor na casa de uma pessoa desconhecida indicada pela amiga que aqui morava.

Logo que chegou na cidade começou a distribuir currículos, porém um fato mudou novamente o destino da mãe de cinco filhos, ela foi até um supermercado tomar um café, lugar onde um casal acabou furtando sua bolsa, onde tinham todos seus documentos e ainda os R$ 800 que havia juntado com a venda de seus móveis no Pará, com este dinheiro ela alugaria uma casa e compraria o básico para conseguir sobreviver com seus filhos e as duas primas que vieram junto dela.

Após se ver novamente em “maus lençóis”, já que acabou sendo expulsa da casa onde ficaria até que conseguisse alugar uma casa, sem ter o que dar de comer para os filhos, ela resolveu escrever sua história em uma rede social, não demorou muito para sua história ficar conhecida e ganhar repercussão.

Após sua história ser contada no Programa da Gente, os parceiros da Corrente do Bem resolveram ajudar aquela família que claramente precisava de um lar, no dia que a matéria foi ao ar, Arnaldo do Mapim ligou ao vivo para Laerte Lannes e se comprometeu em conseguir um terreno e construir a tão sonhada casa de Caroline.

Dois dias depois da matéria ser veiculada, Arnaldo do Mapim e Laerte Lannes conseguiram através de doação um terreno no bairro Jardim Alá, em Várzea Grande, onde será construída a casa que irá abrigar e dar moradia a família.

A construção foi iniciada no último sábado (14) e contou com a participação colaborativa de dezenas de pessoas que doaram alimentos, materiais de construção e a própria mão-de-obra para contribuir com a causa.

A expectativa é de que a casa seja construída e entregue dentro de um mês e meio, e assim Karolaine e seus filhos possam se mudar e recomeçar a vida em Mato Grosso.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações do Portal Mato Grosso.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...