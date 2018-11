Holanda vence a França e rebaixa Alemanha na Liga das Nações

Laranja Mecânica fez valer o mando de campo, dominou a partida e bateu com autoridade os atuais campeões do mundo

(Foto:Jogadores de Holanda e França (Reprodução Lancenet)

Lancenet – Após ficar de fora da última Copa do Mundo, a Holanda mostrou que o seu futebol está voltando ao normal. Com uma atuação dominante, a Laranja Mecânica fez o seu dever de casa e venceu a França, atual campeã do mundo, por 2 a 0, gols de Wijnaldum e Memphis Depay.

A vitória dos Holandeses, além de deixa-los dependendo apenas de si para conseguir a classificação para o ‘Final Four’, afundou ainda mais a Alemanha na crise que vive. Os tetracampeões mundiais estão rebaixados para a Liga B da Nations League, com apenas um ponto em três jogos.

O JOGO

Dentro de casa, a Holanda iniciou o confronto com tudo e com apenas dois minutos de jogo levou perigo ao gol francês. Em chegada rápida pela direita de Memphis Depay aos dois minutos, Wijnaldum recebeu dentro da área e finalizou forte, Lloris se esticou e operou um milagre para evitar que os donos da casa abrissem o placar do jogo.

A França respondeu logo em seguida, aos nove minutos, com uma cabeçada de Griezmann em cruzamento de Digne, mas Cillessen defendeu sem sustos. Os atuais campeões do mundo começaram a gostar do jogo e quase inauguraram o marcador. Pavard, aproveitando rebote de escanteio, acertou um lindo chute que passou raspando o travessão do goleiro holandês.

