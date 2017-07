Home região Quase certeza que o mandante do assassinato de Jones Willian participou do velório, diz Delegado

Quase certeza que o mandante do assassinato de Jones Willian participou do velório, diz Delegado

Em entrevista ao Programa Tucuruí Agora, Rádio Floresta, o Delegado Geral da Policia Civil do Pará, Rilmar Firmino, afirmou que as prisões que ocorreram na manhã desta sexta feira no município de Breu Branco, estão recheadas de provas concretas, o que facilitou a prisão de todos os envolvidos.

Para Rilmar Firmino, a operação contou com a colaboração do Ministério Público o que demostra que tudo ocorreu dentro da legalidade, como dizem, não houve pressão o acusado de ser o executor do ex prefeito, Diego Kollin, foi identificado como Genival, após sua prisão confessou o crime de livre.

“Pela experiência que tenho, assim como aconteceu em Breu Branco e Goianésia, em que os mandantes dos assassinatos participaram do velório, choraram e ainda carregaram o caixão, aqui em Tucuruí não vai ser diferente, tenho quase certeza que o mandante do assassinato do prefeito Jones William estava no local do velório naquele ginásio e chorou”, disse Rilmar.

Perguntado sobre as criticas da população com a demora para prender os acusados, o delegado disse que tudo depende de ser investigado e apurado com técnicas, assim como foi em Goianésia e Breu Branco, logo logo, tenho certeza que esse crime que tirou a vida de Jones William também será elucidado. Jones William fiscalizava obras no município na ultima terça feira 25, quando foi assassinado por dois homens que estavam em uma moto Bros..

