Homem abre fogo contra estudantes em Istambul

Um estudante foi morto e dois ficaram feridos

O jornal turco Hurriyet reporta que um homem desconhecido abriu fogo contra estudantes em Istambul.

De acordo com a edição, na sequência do incidente um estudante foi morto e dois ficaram feridos.

Um homem abriu fogo com uma arma de caça em frente a uma escola no bairro de Pendik, em Istambul. Depois, o atirador tentou atirar sobre si mesmo, mas foi detido pela polícia. Com informações do Sputnik News.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação púbclica. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...