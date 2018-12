Homem abre fogo em catedral de Campinas; cinco pessoas teriam morrido

Oito pessoas teriam sido atingidas. Atirador se matou (Fotos:Reprodução ON)

Um homem entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade, na tarde desta terça-feira, 11, e atirou em oito pessoas que estavam rezando no local. As primeiras informações indicam que cinco pessoas teriam morrido, sendo quatro homens e uma mulher. O atirador se matou.

Na hora do ataque houve corre-corre no centro da cidade, principalmente na rua 13 de Maio, uma das mais movimentadas do comércio local.

O autor dos disparos usou uma pistola e um revólver. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos para hospitais da cidade.

Na hora dos disparos a polícia estava mobilizada para um roubo a banco no centro de Campinas. Várias viaturas foram mobilizadas pela polícia para cercar a região.

