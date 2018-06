Homem acha bilhete de loteria premiado e devolve ao dono

(Fonte: Daily Mail) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Kal conhecia o cliente pela descrição do funcionário e sabia em qual área ele vivia. Ele saiu dirigindo pela região vizinha, mas não conseguiu encontrar a casa do homem. Ele retornou à loja e, mais tarde, decidiu fazer uma nova tentativa. Dessa vez, ele viu o homem e seu irmão passando de carro e conseguiu pará-los. “Eu mostrei a eles o bilhete e disse que eles haviam ganhado”, disse. “Eles começaram a tremer e não conseguiam acreditar naquilo.”

Quando o balconista conferiu os números do terceiro bilhete e descobriu que ele valia US$ 1 milhão, ligou para Kal Patel. “Ele disse que os seis números (da loteria) haviam aparecido na tela”, disse Kal. “Não conseguíamos acreditar.”

O ganhador, que preferiu manter o anonimato, comprou três bilhetes em uma loja perto de Lincoln, mas decidiu parar na loja de conveniência de Kal, para conferir os números. O balconista checou dois bilhetes e o ganhador acidentalmente deixou o terceiro no balcão, segundo reportagem do Salina Journal.

Um comerciante do Kansas deu um verdadeiro exemplo de honestidade. Ele devolveu um bilhete premiado de loteria que um cliente havia deixado em sua loja. Ele disse não ter se arrependido de abrir mão de um prêmio de US$ 1 milhão.

