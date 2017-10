Homem acusado de assassinar duas mulheres em Itaituba no ano de 2015 foi preso pela polícia militar.

Nerivaldo Oliveira de Araujo de 35 anos é acusado de duplo homicídio, crimes ocorridos em 2015 em Itaituba e Pimental. Índio como é conhecido estava trabalhando em uma fazenda na vicinal da 20 no município de Trairão quando foi preso pela policia militar.

ÍNDIO



As vitimas de Índio foram duas mulheres, a primeira vitima foi Leonice Helóia da Silva, seu corpo foi encontrado dentro de uma área de mato por trás do bairro Valmilândia e o segundo crime aconteceu na vicinal da 25 na estrada de Pimental onde a vitima foi Francine dos Santos Teles, as duas vitimas tinham relacionamento com o acusado.

Contra Nerivaldo já haviam dois mandados de prisão, um temporária e outro preventiva, agora Índio ficará a disposição da justiça na casa penal de Itaituba.

