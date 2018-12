Homem acusado de matar ex mulher em Itaituba é preso pela polícia

Alex de Senna estava foragido há 11 meses após matar Janaína Viana em Janeiro deste ano.

Alex de Senna é acusado de matar Janaína Viana, sua ex mulher.(Foto:Reprodução)

Um trabalho de investigação da polícia civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (6), o Itaitubense Alex de Senna de 27 anos, homem acusado de mata a ex mulher no dia 11 de janeiro deste ano, crime ocorrido na décima nona rua do bairro São Tomé, em Itaituba.

De acordo com a delegada Fabiola Rabelo, a prisão aconteceu no distrito de Campo Verde km 30. Ele deve ser ouvido nas próximas horas. “Durante as investigações descobrimos que ele estava morando em Manaus, tivemos a informação que ele estava vindo para Santarém e depois ia para Moraes Almeida. Fizemos toda uma campana esperando ele sair.” disse a delegada

O Giro conversou com um familiar do acusado que disse que a família nunca havia recebido nenhuma notícia do seu paradeiro.

O CRIME

A vítima, Janaína Viana, foi alvejada por três tiros na residência do ex marido, local onde chegaram a morar juntos, quando foi buscar o filho de apenas 4 anos que estava com ele. A vítima ainda foi socorrida pelo SAMU, mas morreu no Hospital Municipal de Itaituba.

Informações de pessoas próximas confirmaram que o casal brigava pela guada da criança e o acusado não aceitava a separação. Eles foram casados por cerca de 7 anos e estavam separados há apenas 6 meses.

