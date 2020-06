Homem agride ex-esposa e mata lavrador com tiros de espingarda em Novo Repartimento

(Foto:Reprodução) – Homem teria matado a vítima só porque chegou ao local e viu ele conversando com sua ex-companheira

Neste domingo (14), o lavrador Jorge Sousa Leal, de 26 anos, foi morto a tiros em Novo Repartimento, sudeste paraense. O homem foi alvejado pelos disparos que o atingiram pelas costas e teriam sido disparados pelo ex-companheiro de uma mulher com quem ele conversava. O homem matou Jorge por causa dos ciúmes que ainda nutria, mesmo após o término do relacionamento e, ao ver os dois conversando, agrediu a jovem e disparou contra o lavrador.

De acordo com a 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Jorge foi morto por volta das 10h, em uma estrada vicinal da Vila Mosquito, zona rural de Novo Repartimento. Segundo o que os PMs conseguiram apurar, a vítima estava em companhia de uma mulher quando o assassino chegou. O homem passou a agredir a jovem fisicamente, com chutes e socos. Por fim, o homem apontou a arma para Jorge e atirou três vezes com uma espingarda, atingindo-o nas costas, em um dos braços e na cabeça.

Depois de matar o homem, o assassino fugiu do local. A Polícia Civil se concentra em localizar o assassino pois, segundo o que foi levantado no local, ele seria trabalhador da fazenda onde o crime ocorreu, sendo inclusive lavrador, como Jorge,e bastante conhecido na região. O corpo da vítima foi removido e levado ao Núcleo Avançado de Tucuruí do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

