Homem anuncia assalto, é ignorado e vai embora sem levar nada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois disso, o mesmo homem, de acordo com a polícia, foi até outro supermercado no mesmo bairro e conseguiu levar o dinheiro do caixa – R$ 330 – e um celular.

You May Also Like