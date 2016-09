Homem aplica golpe em mulheres fingindo ser Neymar

Acusado passava-se por Neymar (foto) para atrair mulheres e conseguir delas vídeos picantes; o passo seguinte era extorquir vítimas. (Foto: Reprodução)

Dois homens foram presos em Nova Serrana, região Centro Oeste de Minas Gerais, acusados de praticar crimes virtuais contra mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Um deles agia se passando pelo jogador Neymar, através de redes sociais. O outro acusado preso era dono de uma lan house onde eram praticados os crimes. De acordo com informações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o “Neymar da Internet” irá responder por crime de extorsão.

O golpe era aplicado da seguinte maneira: o acusado criava perfis falsos de Neymar, e alguns produtores de televisão, no Facebook, para atrair mulheres. Depois de muita conversa, ele fazia com que as vítimas acreditassem que estavam realmente tendo contato com o jogador da seleção brasileira ou com os produtores e fazia propostas atrantes, como convites para festas em Barcelona, além de prometer presentes e até mesmo vaga no reality show Big Brother Brasil.

Através dos perfis falsos, o homem enviava também vídeos íntimos, afirmando se tratar de gravações do próprio Neymar. Em seguida, ele pedia para elas enviarem vídeos íntimos seus também. Quando o homem recebia os vídeos, anunciava o golpe e pedia dinheiro das vítimas para não divulgar as gravações publicamente.

O caso está sendo investigado pela delegada responsável da DRCI do Rio de Janeiro, Daniela Terra.

