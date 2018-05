‘Homem-aranha’ escala prédio para resgatar criança pendurada

Um imigrante do Mali foi saudado como herói depois de escalar a fachada de um prédio em Paris para salvar uma criança pendurada em uma sacada do quarto andar.

Um vídeo capturou o resgate espetacular protagonizado por Mamoudou Gassama, de 22 anos, e viralizou nas mídias sociais.

Em menos de um minuto, ele escala a fachada do prédio, subindo de sacada em sacada, e salva o garoto de quatro anos, enquanto um vizinho tenta segurar a criança a partir de um apartamento ao lado.

O presidente da França, Emmanuel Macron convidou Gassama para um encontro no Palácio do Eliseu nesta segunda-feira para agradecê-lo pessoalmente.

O resgate ocorreu na noite de sábado, em uma rua no norte de Paris.

Gassama contou que estava andando quando viu uma multidão olhando para cima na frente de um prédio.

Em uma entrevista à emissora francesa BFMTV, disse que, quando viu a criança pendurada na sacada, “não pensou, apenas salvou o menino”.

“Quando eu o peguei nos meus braços, perguntei porque ele fez isso. Mas ele não me respondeu.”

“Por sorte, tinha alguém fisicamente preparado e que tinha coragem para ir pegar a criança”, afirmou o porta-voz dos bombeiros à agência AFP.

Autoridades locais citadas pela imprensa francesa disseram que os pais da criança não estavam em casa na hora que o garoto foi para a sacada. O pai foi interrogado pela polícia por suspeita de ter deixado o filho sozinho. A mãe não estaria em Paris na hora.

Homem Aranha do 18º

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, elogiou o jovem de 22 anos pelo heroísmo.

Ela se referiu a ele como “o homem-aranha do 18º”, em referência ao distrito em que o resgate ocorreu.

“Parabéns a Mamoudou Gassama pelo seu ato de bravura que salvou a vida de uma criança na noite passada. Eu tive o prazer de conversar com ele hoje por telefone, para agradecê-lo calorosamente”, escreveu Hidalgo no Twitter.

“Ele me explicou que chegou do Mali há alguns meses sonhando em construir uma vida aqui. Eu respondi que esse gesto heróico é um exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris vai, obviamente, dar apoio ao esforço dele de se estabelecer na cidade.”

As informações são da BBC.

