Homem armado com motosserra deixa cinco feridos na Suíça

A polícia suíça está a procura de um homem armado com motosserra que já deixou 5 feridos na cidade de Schaffhausen, que fica na fronteira com a Alemanha. O ataque ocorreu na manhã desta segunda-feira (24).

Em um webcast do jornal suíço “Blick”, uma porta-voz disse que a polícia ainda estava a procurava do suspeito, que conseguiu fugir na parte velha da cidade de Schaffhausen

