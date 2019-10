Homem armado estupra mulher ao lado de supermercado paraense

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Correio de Carajás)

Durante o trajeto, o acusado teria dito que era de Paragominas, no nordeste do Pará, se chamava Leandro e trabalhava em uma rede de lojas na cidade. Depois, já disse que não se chamava Leandro, mas Alessandro..

De acordo com a vítima, que teve o nome preservado, foi abordada pelo criminoso por volta das 21h30, quando caminhava pela Rua Chico Mendes, no Bairro da Paz. O homem estava em uma motocicleta Titan, de cor azul.

You May Also Like