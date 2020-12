Homem arromba loja, passa por tubulação e rouba R$ 3.8 milhões em joias em shopping de Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O criminoso levou cerca de R$ 3.8 milhões em joias dentro de uma mochila e conseguiu fugir andando tranquilamente após acessar novamente a tubulação e descer em uma academia do shopping, de onde saiu caminhando com a mochila nas costas tranquilamente.

Um assalto milionário e calculado! Pelo menos três homens conseguiram arrombar uma loja e um deles se locomoveu pela tubulação até chegar ao alvo da operação: uma joalheria que funciona dentro do Shopping Boulevard, no centro de Belém.

You May Also Like