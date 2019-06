Homem ataca outro com uma motosserra em Serra Talhada (PE)

Por:faroldenoticias Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Um homem de 51 anos foi atacado por outro com uma serra elétrica nesse sábado (22), na Rua Enock Ignácio de Oliveira, no Centro de Serra Talhada, por volta das 07h30. Segundo o boletim de ocorrência, antes de atacar a vítima o agressor, descontrolado, fez uma ameaça e pegou a serra elétrica, partindo para ferir o serra-talhadense. O pior não aconteceu devido o ‘maluco da serra elétrica’, como passou a ser chamado, ser contido por populares. A vítima foi conduzida para Delegacia de Polícia e prestou queixa contra o agressor por ameaça. O agressor fugiu em seguida.

You May Also Like