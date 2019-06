Homem atingido por descarga elétrica durante serviços em telhado, morre no Hospital Municipal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, o Hospital Municipal disse que a vítima chegou em estado grave com parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou todos os procedimentos necessários, mas o paciente não resistiu a gravidade do acidente.

Um homem de 37 anos morreu no final da manhã desta quinta-feira (13), após ter sido atingido por uma descarga elétrica quando estava no telhado de uma loja de peças para veículos na avenida Elinaldo Barbosa, entre Rosa Passos e Dom Frederico, no bairro Santana.

You May Also Like