Homem atira contra multidão e mata uma pessoa durante festa de réveillon no interior do PA

Crime ocorreu em Canaã dos Carajás, no nordeste do estado. A Polícia Civil realiza buscas pelo autor dos disparos.

Atentado mata uma pessoa em Canaã dos Carajás — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Uma pessoa morreu em um atentado durante festa de réveillon em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. De acordo com testemunhas, um homem teria atirado em direção à multidão que assistia a um show no centro da cidade. A Polícia realiza buscas pelo autor dos disparos.

Segundo a Polícia, cerca de duas mil pessoas assistiam o espetáculo que comemorava a virada do ano. O atentado deixou três pessoas feridas, uma delas não resistiu e morreu no local. As outras duas pessoas foram encaminhadas para o hospital, onde seguem internadas.

Após o tiroteio, o evento foi interrompido. A Polícia Civil informou que o autor dos disparos já foi identificado, mas ainda não localizado. Uma equipe realiza diligências em busca do suspeito em Canaã e em municípios vizinhos.

Por G1 Pará — Belém

01/01/2020 19h25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...