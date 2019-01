Homem atira e fere ex-mulher e filha de dois anos em Marabá

(Foto:Divulgação Internet) -Menina foi ferida com tiro no rosto e jovem de 19 anos foi atingida no braço. Atirador segue foragido

Uma jovem de 19 anos e sua filha de dois anos foram feridas a tiros pelo pai da criança, Carlos Pantoja da Silva, na tarde desta quarta-feira (09) em Marabá, sudeste paraense. A jovem estava na casa de sua mãe quando Carlos chegou portando uma arma de fogo e, sem dizer uma palavra, passou atirar várias vezes.

A mulher conseguiu pegar sua filha no colo e saiu correndo para dentro de casa, mas Carlos foi atrás delas, ainda atirando, e acertou o braço da jovem. A criança de dois anos foi ferida no rosto.

Segundo a jovem, que terá o anonimato preservado, ela convivia a cerca de cinco anos com Carlos, com quem teve a filha. Há dois meses, ela terminou o relacionamento por causa de várias agressões físicas e verbais. Após a separação, a jovem requereu medidas protetivas, que proibiam a aproximação de Carlos.

Segundo a mulher, Carlos não descumpriu a determinação da Justiça até a tarde de quarta-feira, quando, por volta de 17h30, chegou na casa da ex-sogra, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na região da Nova Marabá, e disparou contra a mulher e a filha.

Um estilhaço de bala ainda atingiu a mãe da jovem, que tentou segurar o agressor e começou a gritar. Sem dizer nada, nem expressar qualquer emoção ao ver a filha ferida, Carlos fugiu de moto com a ajuda de um comparsa. A jovem de 19 anos alvejada no braço, enquanto a criança foi atingida por um tiro perto do ouvido, que saiu pela bochecha.

Socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) a menina segue internada no hospital municipal, em estado estável e sem maiores riscos. Já a mãe está com a bala alojada no braço.

“Quero que divulguem o máximo que puder. Esse é o apelo de uma mãe desesperada. Quero esse bandido na cadeia. Essa é a segunda vez que ele tenta matar minha filha. Na terceira, ele vai querer terminar o serviço. Nos ajudem”, disse a jovem baleada

A Polícia Militar fez rondas logo após o atentado e a Polícia Civil também já procura por Carlos mas, até o final da tarde desta quinta, ele não havia sido encontrado.

Fonte:ORM Redação Integrada

