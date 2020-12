Homem atira em PMs paraenses para proteger criminosos e acaba morrendo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

– Autor: Com informações do Correio de Carajás/quarta-feira, 23/12/2020, 16:39

Um homem morreu durante uma troca de tiros com policias militares em Marabá, no sudeste paraense, na noite de terça-feira (22). O criminoso, ainda não identificado, atentou contra os policiais para facilitar a fuga de outros dois suspeitos.

You May Also Like