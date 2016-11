Homem atira na mulher de vizinho na vila izol

(Foto Ilustrativa)- Sem explicar o motivo, o acusado sacou uma arma e desferiu um tiro acertando o abdômen da vizinha Rosenira Conceição de Almeida.

Uma dona de casa moradora do distrito de vila Izol, distante 85 quilômetros de Novo Progresso, deu entrada no hospital Municipal na tarde deste domingo (06) com perfurações no abdômen.

Conforme a informação, o vizinho que atirou foi identificado como Agnaldo de Sousa, ele é acusado de tentativa de homicídio contra à vizinha Rosenira Conceição de Almeida.

A solicitação de ocorrência foi requerida pelo HMNP.

O acusado é morador da comunidade e não foi encontrado pela policia, a suspeita que tenha se evadido do local após os disparos.

O Motivo que levou a tamanha brutalidade não foi ainda desvendado, a policia vai investigar o caso.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...