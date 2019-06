Homem baleado na rua em Novo Progresso é transferido para Hospital em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por volta da 20h30mn desta segunda-feira(17), Policiais Militares do destacamento de Novo Progresso foram acionados para atender uma ocorrência , onde uma pessoa foi baleada. Chegando no local a vitima estava caída com perfuração a bala, ninguém foi preso.

Ele foi atendido na emergência do hospital passou por cirurgia e teve estado de saúde estável, estava sob os cuidados dos profissionais em saúde do HMNP. Na tarde desta terça-feira, devido agravamento , Cristiano foi transferido para Hospital Regional na cidade de Santarém, distante 780km de Novo Progresso.

Cristiano M. de Almeida de 26 anos, deu entrada no Hospital Municipal de Novo Progresso , na noite desta segunda-feira (17) , com duas perfuração a bala (Foto:Reprodução Facebook)

