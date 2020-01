Homem cai de embarcação, bate com cabeça no cais e morre em Monte Alegre

Terminal hidroviário de Monte Alegre — Foto: Ronny Pires

Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23). Corpo foi encontrado com ajuda de espinhel.

Um homem foi tentar consertar a antena de uma embarcação e acabou morrendo na madrugada desta quinta-feira (23) em Monte Alegre, no oeste do Pará. O corpo da vítima foi encontrado no início da manhã, com a ajuda de um espinhel.

De acordo com informações da polícia, o homem subiu no toldo da embarcação para consertar a antena e acabou caindo. Antes de cair no rio, a cabeça do homem bateu no cais, o que pode ter provocado a morte do mesmo.

Equipes das Polícias Militar e Civil e Capitania dos Portos estiveram no local do acidente. As buscas iniciaram logo após o acidente, mas somente às 6h25 da manhã é que o corpo foi encontrado, com a ajuda de um espinhel.

A vítima identificada como Jeferson Rodrigues Ribeiro tinha 37 anos e era natural de Santarém. O corpo foi levado para o Hospital Municipal de Monte Alegre.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...