Homem cai em poço e é resgatado pelos bombeiros em Mojuí dos Campos

De acordo com testemunhas, o homem aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, tentou sentar em uma estrutura próximo ao poço, se desequilibrou e caiu. Segundo informações do Núcleo Integrado de Operações Policiais (Niop), que atendeu ao chamado, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Santarém foi deslocada até o local para fazer o resgate.

Um homem de 35 anos foi resgatado após cair em um poço de 14 metros de profundidade. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Alto Alegre, em Mojuí dos campos, oeste do Pará. A vítima foi identificada como Leandro Luís dos Reis, de 35 anos, que foi levado para o Hospital Municipal de Santarém.

