Homem caminha 450 quilômetros após discutir com a esposa

O andarilho disse aos policiais que ‘estava bem, apenas um pouco cansado’ – (Foto:Reprodução)

Um homem, de 48 anos, que não teve a identidade revelada, decidiu caminhar para pôr as ideias no lugar após uma discussão com a mulher na última semana. No entanto, ele acabou caminhando 450 quilômetros de Como, perto da fronteira da Itália com a Suíça, a Fano, nas proximidades de San Marino.

Ele ficou uma semana caminhando e só parou após ser abordado pela polícia em uma madrugada. Isso porque o homem estava infringindo o toque de recolher de 22h às 5h determinado pelas autoridades por conta da pandemia do coronavírus.

O homem estava sem suprimentos e disse que não tinha se dado conta do quanto havia caminhado. Ele fez uma média de cerca de 65 quilômetros por dia.

Pelo caminho, ele encontrou estranhos que lhe ofereceram comida.O andarilho disse aos policiais que o abordaram que ele “estava bem, apenas um pouco cansado”. Os agentes fizeram uma verificação e descobriram que o homem constava como desaparecido havia uma semana.

Por:Redação Integrada com informações de Extra

