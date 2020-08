Homem carrega corpo esquartejado e decide parar para comprar cigarro; veja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do G1

O corpo foi encontrado nas proximidades do ponto do flagrante em vídeo. A vítima é Alexandre Marcena Vieira, de 24 anos. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiâna.

A Polícia Militar relata que moradores do bairro Parque Veiga Jardim, onde aconteceu o caso, acionaram os agentes por desconfiarem da conduta do homem. Mas o suspeito – não identificado, mas com passagens por roubo e receptação – conseguiu fugir antes de a polícia chegar ao local.

You May Also Like