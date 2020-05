Homem com arma carregada é preso em Itaituba

Leonardo e a arma já estão fora de circulação. Denúncia anônima da comunidade foi essencial na prevenção de outros possíveis crimes. (Foto:Reprodução/Plantão 24 Horas News)

Denúncia anônima levou à prisão dele e pode ter evitado uma série de outros crimes

Leonardo Sousa Pereira foi preso, na noite deste domingo (3), no município de Itaituba (mesorregião sudoeste paraense). Ele estava com um revólver, calibre 38, com cinco munições intactas. Nenhum documento que apontasse a permissão de porte ou posse da arma e nem explicação lógica sobre o que ele fazia com aquele armamento carregado. Como não conseguiu dar nenhuma justificativa plausível, policiais militares o levaram para a delegacia.

Os policiais militares que prenderam Leonardo chegaram até ele após denúncias anônimas. As forças de segurança do Pará sempre reforçam a importância da participação da comunidade na prevenção de crimes. E assim que souberam do homem suspeito, se deslocaram até um bar. O estabelecimento fica na estrada da Barreira, comunidade São João Batista. Ele foi revistado, a arma foi apreendida e não se sabe quais ou quantos crimes puderam ser prevenidos com isso.

Menos uma arma e menos cinco munições em circulação nas ruas. O revólver será periciado, para análise da possibilidade de já ter sido usado em outros crimes. Leonardo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, na Delegacia de Itaituba e está à disposição do Poder Judiciário. O que o suspeito ia fazer com a arma ainda não foi revelado. Mas não fará mais, o que quer que fosse.

Por:Victor Furtado

